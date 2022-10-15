Швеция работает с Данией и ФРГ по расследованию ЧП на «Северных потоках»

Исполняющая обязанности премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна сотрудничает с Данией и Германией по расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не отказывалась от этого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, передает Day.Az.

Так шведский премьер-министр прокомментировала информацию СМИ о том, что Швеция решила не проводить совместное расследование с Германией и Данией.

"Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы работаем вместе с Германией и Данией по этому вопросу", - сказал Андерссон.

При этом шведский прокурор Матс Юнгквист заявил Reuters, что Швеция отказалась от предложения Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции по созданию совместной следственной группы для расследования диверсий на газопроводах из-за конфиденциальности информации. Несмотря на то, что Стокгольм отказался от идеи создания совместной следственной группы с Копенгагеном и Берлином, он продолжает сотрудничать с ними по этому вопросу, отметил Юнгквист.