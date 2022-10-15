https://news.day.az/world/1503564.html Водитель ассенизационной машины насмерть сбил ребенка - ВИДЕО
Водитель ассенизационной машины насмерть сбил ребенка - ВИДЕО
В Омске водитель ассенизационного автомобиля насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.
Видео инцидента разместил Telegram-канал "Плохие новости". Уточняется, что инцидент произошел 14 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что ассенизатор игнорировал все ПДД, несколько раз проехал на красный свет и сбил ребенка на переходе.
Уточняется, что пострадавший скончался на месте.
Официальными комментариями правоохранительных органов РЕН ТВ в настоящее время не располагает.
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