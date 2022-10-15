Водитель ассенизационной машины насмерть сбил ребенка

В Омске водитель ассенизационного автомобиля насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

Видео инцидента разместил Telegram-канал "Плохие новости". Уточняется, что инцидент произошел 14 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что ассенизатор игнорировал все ПДД, несколько раз проехал на красный свет и сбил ребенка на переходе.

Уточняется, что пострадавший скончался на месте.

Официальными комментариями правоохранительных органов РЕН ТВ в настоящее время не располагает.