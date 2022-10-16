https://news.day.az/world/1503567.html Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве - ВИДЕО
Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве - ВИДЕО
Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, инцидент произошел на Средней Калитниковской улице в центре столицы.
Как рассказал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, машина вспыхнула на ходу, после чего раздались хлопки.
Оказалось, что у машины взорвались покрышки. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона.
По данным источника в правоохранительных органах, произошло возгорание электропроводки. После этого загорелся топливный бак. Никакого криминала в произошедшем полицейские не усмотрели.
Другие подробности происшествия уточняются.
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