Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительным данным, инцидент произошел на Средней Калитниковской улице в центре столицы.

Как рассказал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, машина вспыхнула на ходу, после чего раздались хлопки.

Оказалось, что у машины взорвались покрышки. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона.

По данным источника в правоохранительных органах, произошло возгорание электропроводки. После этого загорелся топливный бак. Никакого криминала в произошедшем полицейские не усмотрели.

Другие подробности происшествия уточняются.