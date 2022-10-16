Суд арестовал 19-летнюю студентку, забившую топором подругу в училище

В Ростове-на-Дону суд арестовал 19-летнюю студентку, которая пыталась зарубить топором подругу. Все произошло в аудитории художественного училища.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, причиной стал давний конфликт. В последнее время подозреваемая якобы угрожала знакомой, в конце концов она перешла от слов к делу. Во время занятий девушка взяла топор из пожарного щитка и ударила первокурсницу по голове.

Раненую 17-летнюю девушку с открытой черепно-мозговой травмой экстренно доставили в больницу. Вооруженную нападавшую обезвредили и передали полицейским. В ближайшее время ее проверят на вменяемость.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, инцидент произошел 12 октября в кабинете одного из училищ Ростова-на-Дону. Пострадавшую девушку госпитализировали.