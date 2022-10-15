Описано будущее рынка криптовалют

Криптовалюта и технологии блокчейн жизнеспособны настолько же, насколько жизнеспособны деньги, как явление, а, возможно, даже больше, считает эксперт по криптовалюте Илья Русяев. Он также поделился с "Лентой.ру" прогнозом относительно будущего рынка криптовалют, передает Day.Az.

До конца года курсы основных монет могут упасть или вырасти, но это не так важно, считает эксперт. По его мнению, нужно перестать смотреть на криптовалюты, как на спекулятивный инструмент, и начать рассматривать как полезный инструмент для международных расчетов.

"Сейчас много рисков относительно блокировок российских пользователей на западных биржах. Россиянам пытаются заблокировать возможность работы с криптовалютой. Но технологически эта задача решается только глобальным отключением интернета и электроэнергии по всему миру. Закроют биржи и кошельки, которые подчиняются западным регуляторам - останутся азиатские и другие независимые платформы, останутся холодные кошельки и P2P-торговля", - отметил Русяев.

Этот факт, по словам эксперта, демонстрирует, что глобальная централизация губительно влияет на доверие к финансовым инструментам. И это показывает, что даже мощные западные финансовые институты не способны заблокировать использование блокчейн технологий.

Централизованные глобальные силы могут только осложнить использование криптовалют, но не исключить полностью. Таким образом, даже если до конца года сфера криптовалют переживет еще несколько ударов и падений - это не уничтожит ее. В долгосрочной перспективе это только укрепит социальную значимость крипты и блокчейн технологий, заявил эксперт по криптовалюте.

Собеседник "Ленты.ру" считает, что мировой кризис обнажил проблемы современной финансовой системы. Выяснилось, что никто в мире не защищен от потери своих активов из-за централизованного контроля, поделился Русяев. Ведь сегодняшняя реальность такова, что из-за международного конфликта ваши деньги в другой стране могут заморозить просто по факту гражданства.

"Крипта на сегодня чуть ли не единственное средство, которое позволяет совершать трансграничные переводы без страха блокировок аккаунтов и транзакций. До тех пор, пока людям будет необходимо рассчитываться между собой за товары и услуги, и до тех пор, пока будет потребность владеть своими активами - криптовалюта будет существовать", - высказался эксперт.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм - до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.