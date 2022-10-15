https://news.day.az/world/1503576.html Пациент играл на саксофоне, пока врачи делали ему операцию на мозге - ВИДЕО
Пациент играл на саксофоне, пока врачи делали ему операцию на мозге - ВИДЕО
В Италии пациент играл на саксофоне, пока врачи делали ему операцию на мозге. Об этом сообщает CorriereTV.
Более 10 специалистов занимались удалением опухоли музыканта в Международной больнице Пайдейя в Риме.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "Пациент выразил желание продолжать играть на саксофоне. Желание, которое нейрохирургия должна учитывать, потому что операция на мозге означает операцию на "ощущении себя", - рассказала нейрохирург Кристиан Брогна.
Он назвал это событием настоящим открытием. Нейрохирург отметил, что мозг - это "интересный, но во многом загадочный орган".
Операция была проведена успешно.
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