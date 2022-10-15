В Италии пациент играл на саксофоне, пока врачи делали ему операцию на мозге. Об этом сообщает CorriereTV.

Более 10 специалистов занимались удалением опухоли музыканта в Международной больнице Пайдейя в Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "Пациент выразил желание продолжать играть на саксофоне. Желание, которое нейрохирургия должна учитывать, потому что операция на мозге означает операцию на "ощущении себя", - рассказала нейрохирург Кристиан Брогна.

Он назвал это событием настоящим открытием. Нейрохирург отметил, что мозг - это "интересный, но во многом загадочный орган".

Операция была проведена успешно.