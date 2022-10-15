https://news.day.az/world/1503580.html Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло
Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло
Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Бартин достигло 28 человек.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа.
Он отметил, что лечение 11 человек, пострадавших в результате взрыва, продолжается.
В настоящее время ведутся поиски 15 человек, находившихся в шахте.
Напомним, что взрыв на угольной шахте произошел вчера вечером.
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