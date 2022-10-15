Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Бартин достигло 28 человек.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа.

Он отметил, что лечение 11 человек, пострадавших в результате взрыва, продолжается.

В настоящее время ведутся поиски 15 человек, находившихся в шахте.

Напомним, что взрыв на угольной шахте произошел вчера вечером.