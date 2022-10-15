40 лет за убийство журналистки

Суд Мальты приговорил к 40 годам тюремного заключения братьев Жоржа и Альфреда Деджорджио, сознавшихся в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Свою причастность к преступлению, потрясшему страну 5 лет назад, в прошлом году уже признал Винсент Мускат. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Дафна Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года при взрыве автомобиля. Ей было 53 года. Опираясь на материалы "Панамского досье" Каруана расследовала связи ряда членов правительства Мальты, а также премьера и его семьи с офшорами

Убийство журналистки вызвало протесты мальтийцев, что привело к отставке действовавшего в то время премьер-министра Джозефа Муската. Обвинения в организации преступления также предъявлены мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку. Он свою вину отрицает и ожидает суда.