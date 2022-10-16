Проблемы в Иране гораздо глубже, чем просто нарушение прав женщин

Проблемы в Иране намного глубже, чем нарушения прав женщин. В стране тяжелая экономическая ситуация, а нацменьшинства живут в крайне нищете и при постоянных гонениях.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, после убийства стражами исламской революции задержанной за нарушение правил ношения хиджаба девушки, народ в Тегеране и других городах Ирана поднялся на массовые демонстрации, требуя защиты прав для женщин, которые в этой стране подвергаются ежедневной дискриминации, запугиванию и мучениям вследствие экстремизма хомейнистского толка. В Иранском Курдистане демонстрации вылились в протесты против дискриминационной политики иранских властей в отношении нацменьшинств. Курды, арабы, балуджи, азербайджанцы, отметила американский аналитик, подвергаются репрессиям, массовым арестам, за одни и те же правонарушения к ним применяются более жесткие наказания, чем к фарсам. Нацменьшинствам запрещена пропаганда своей культуры, запрещено обучаться на родном языке. В результате применения правоохранительными органами в Курдистане и регионе проживания белуджей летального оружия против демонстрантов уже погибло более 200 человек.

На самом деле, считает Цукерман, проблемы в Иране намного глубже и состоят не только из нарушения прав женщин. Граждане по всей стране крайне недовольны экономической ситуацией и общим угнетением, беспричинными арестами и пытками, смертной казнью, жизнью в постоянном ужасе и полным отсутствием свобод. Нацменьшинства живут в крайне нищете и постоянных гонениях. Им нечего терять, выходя на протесты.

"Однако вряд ли данные протесты приведут к серьезным последствиям для режима. На самом деле, они малочисленны, особенно в Тегеране и Исфахане, а оружия, чтобы противостоять танк у народа нет. Оппозиция давно уже разделена, блокировки Интернета мешают организации, а многие группы, как например, арабы в Ахвазе, не принимают в акциях массового участия. Так что все преимущества на стороне режима. До революции далеко, так как ни армия, ни гвардейцы КСИР бросать оружие и переходить на сторону народа не собираются. Ситуация, в принципе, находится под контролем.

Возможно, отдельны политики смогут пообещать какие-то реформы, дабы прорваться к власти, но у таких лиц нет серьезных намерений или возможностей изменить политическую обстановку в стране. Скорее всего, через некоторое время протесты затихнут (уже арестованы около 6000 человек), до следующего повода. А власти будут применять все более жесткие меры для предотвращения беспорядков, игнорируя нужды народа и продолжая террористические программы и ядерную исследовательскую работу, пока не укрепят свою власть окончательно, создав атомную бомбу. Без внешнего вмешательство и крайне организованного и объединенного общего восстания с перехватом серьезного оборудования, власть в Тегеране в ближайшее время не изменится", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева