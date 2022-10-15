10 авто попали в ДТП в России

Десяток автомобилей стали участниками массового ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщили в местном управлении МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительной информации, авария произошла сегодня утром на 6-м километре трассы Красноярск - Железногорск. В результате пострадал один человек - 45-летний водитель "Тойоты".

"Сотрудники ГИБДД отмечают в месте ДТП неблагоприятные погодные условия: туман, а также образование на дорожном полотне микропленки льда, которая не заметна, но неблагоприятно влияет на сцепление автошин с дорогой", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте произошедшего, обстоятельства аварии выясняются.