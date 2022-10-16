Французов ждут неизбежные отключения электричества зимой

Филипп Пейдж ле Мерур, секретарь центрального корпоративного социального комитета компании EDF, на заседании социально-экономического комитета компании заявил, что избежать отключений электричества во Франции, несмотря на температуру зимой, не получится. Об этом пишет Midi Libre, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, сокращения потребления электроэнергии будут неизбежны даже в случае нормальной холодной зимы. Ранее компания EDF предполагала такой вариант развития событий только в случае очень холодной зимы.

"Если у нас будет нормально холодная зима или очень холодная, без сброса нагрузки не обойтись", - отметил ле Мерур.

Заявление было сделано после объявления профсоюзами забастовки, которая затронет восемь ядерных реакторов EDF.