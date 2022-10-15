В Японии обеспокоены падением национальной валюты

Министерство финансов Японии считает, что необходимость принятия мер в связи с резким ослаблением курса иены возрастает. Об этом заявил в субботу заместитель главы ведомства Масато Канда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда все страны становятся более осторожными, вероятность того, что нам придется принять необходимые меры, возрастает, но я не могу ответить, что именно мы будем делать", - приводит его слова агентство Kyodo.

Он подчеркнул, что власти "всегда готовы принять решительные меры, движения [валюты] являются чрезмерно колебательными и повторяются". Также, как отметил Канда, многие считают негативным продолжающееся снижение иены.

Несмотря на критику того, что мягкая денежная политика приводит к ослаблению иены и росту цен, глава Банка Японии (Центробанк) Харухико Курода неоднократно заявлял, что принимать какие-либо меры регулятор не намерен. В конце сентября в очередной раз приняли решение сохранить краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%.

В этих условиях в конце сентября власти Японии впервые с 1998 года провели валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты, что привело к ее краткосрочному укреплению с уровня 145 иен до 140 иен за $1. Однако затем ослабление вновь возобновилось быстрыми темпами.

Курс иены находится на минимуме с 1990 года. Японская валюта торгуется на уровне 148,72-148,74 иены за $1.