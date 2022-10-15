Эпидемия среди деревьев: сотням пальм в Ялте ставят капельницы

В Ялте сейчас спасают пальмы, и для этого специалисты ставят сотням деревьев капельницы. Только такая необычная операция способна защитить тропические растения от неминуемой гибели.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, при этом главная угроза колонии городских пальм исходит из частного сектора. В чем причина таинственной эпидемии, выяснял корреспондент РЕН ТВ Николай Аксенов.

Казалось бы, какие могут быть проблемы у пальм в России, кроме холодов? Где даже в южных регионах в зимние месяцы минусовая температура может устроить неприятный сюрприз. Но естественный враг пальмы - это мотылек, который откладывает яйца в волосяной части ствола дерева.

Для этих насекомых дерево - и дом, и основной корм. За это лето в частных дворах Большой Ялты из-за них погибли десятки деревьев. По словам местной жительницы Елены Гусевой, ее любимой пальме - от которой теперь остался только сухой ствол, - в этом году исполнилось бы 50 лет.

"Конечно, вариант - их спилить, но хотелось бы, чтобы вместо них росли равноценные деревья, потому что спилить проще всего", - поделилась Елена.

Китайская веерная пальма давно популярна в Крыму и на Кавказе, растение неприхотливое.

На этой фотографии 19 века уже видно, что пальмы уже в те времена стали знаковым элементом Ялтинской набережной. Деревья высажены и сейчас в том же порядке, что и 150 лет назад, только их крона выглядит гораздо скромнее.

Ученые Никитского Ботанического сада первыми заговорили о проблеме. Как бороться с вредителем, здесь знают - сталкивались много раз. Правда, в таких масштабах - впервые. Причиной нашествия вредного насекомого стала аномальная жара.

"Данный вредитель является действительно особо опасным стволовым вредителем пальм. На территории Никитского ботанического сада мы полностью контролируем эту ситуацию. Осуществляется постоянный мониторинг", - отметил заведующий лабораторией энтомологии Никитского ботанического сада Александр Шармагий.

Этой осенью борьба за спасение деревьев стала первостепенной задачей ялтинских коммунальщиков. Сегодня на балансе города пятьсот пальм. Им делают санитарную обрезку. И оперативно опрыскивают, или как говорят специалисты - ставят им капельницы.

"Пальмовый мотылек, специфика - он живет в верхней трети (дерева - Прим. РЕН ТВ), он поселяется в глубине ствола, ест выходящие листья и пьет, соответственно, сок. И, чтобы максимально эффективной была обработка, обрабатывается именно точка роста, заливается баковая смесь ввех", - рассказал гендиректор МБУ "Зеленстрой" Александр Григориади.

Но активнее всего вредитель размножается именно на частных приусадебных участках. Так что для окончательной победы над мотыльком-вампиром мэрия выделила дополнительные средства. От собственников только и требуется - быть дома, когда придут санитарные бригады.