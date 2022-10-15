Выжившие рвутся к товарищам: что известно о трагедии на шахте в Турции

В Турции растет число погибших при взрыве на угольной шахте в провинции Бартын. Все произошло на глубине более трехсот метров, после чего там начался пожар. Обломки шахты заблокировали горнякам путь к выходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, к ним пытаются добраться спасатели. Что сейчас происходит на месте трагедии и есть ли еще шансы найти оставшихся людей живыми - выяснила корреспондент РЕН ТВ Мария Зверева.

Огромное пламя, столбы дыма - под завалами после мощного взрыва оказались 115 шахтеров. Глубина колоссальная - 350 метров. Это как десяток девятиэтажек. Шансы выжить при таком ударе минимальны. Но, несмотря на это, те, кому удалось спастись, рвутся обратно, чтобы помочь.

"Дайте мне немного кислорода и отпустите. Я вернусь к друзьям, они остались под землей, - сказал пострадавший врачам скорой помощи, сажавшим его в автомобиль.

"Вот ведут человека, который смог сам выползти! Дай Бог, с ним все в порядке!" - описал картину происходящего очевидец.

Из огненного плена самостоятельно успели выбраться лишь 8 человек. Они находились на верхнем уровне шахты.

"Мы сами выбирались. Там было много дыма и пыли, света не было вообще. Скорее всего, это произошло из-за давления. Мы совсем ничего не видели", - поделился еще один шахтер.

Спасательная операция продолжается уже больше 12 часов, но до сих пор судьба большинства оставшихся под завалами неизвестна. К ним просто невозможно добраться. Приходится буквально метр за метром бурить тонны рухнувшей породы.

"74 спасательных отряда продолжают свою работу на глубине 250 метров. 44 человека находятся на глубине 300 метров, 5 человек - на 350 метрах", - рассказала губернатор провинции Бартын Нуртач Арслан.

Число погибших с каждым часом увеличивается. К этому моменту точно известно, что их уже больше 25, пострадавших - более 30. На месте работают десятки бригад скорой помощи, тяжело раненых эвакуируют на вертолетах.

Причиной взрыва в шахте, скорее всего, стал выброс метана.

"По предварительным оценкам, взрыв был вызван трансформатором в угольной шахте. Там взорвался метан", - сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.

О случившемся сразу доложили турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он взял всю координацию по спасению под личный контроль. По его указу из столицы в Амасру выехали три турецких министра.

"Завтра я отменю свою программу в Диярбакыре и, надеюсь, поеду в Амасру и скоординирую всю работу на месте", - написал Эрдоган в микроблоге.

По его словам, он срочно перекраивает свой график. И тоже собирается лететь к шахте, чтобы встретиться с семьями погибших и навестить раненых.

По факту взрыва уже начато расследование.