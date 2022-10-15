Букингемский дворец хочет убрать «консорт» из титула жены Карла III Камиллы

В Букингемском дворце хотят убрать слово "консорт" из титула жены короля Великобритании Карла III Камиллы. Об этом пишет газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, до коронации Карла III, которая назначена на 6 мая 2023 года, королевские помощники хотят "незаметно" убрать слово "консорт" из титула королевы Камиллы. Так как общество и пресса называют ее просто королевой Камиллой, то окружение Карла III и его супруги "спокойно" насчет ее титула.

Сообщается, что Камилла добровольно взяла титул королевы-консорта "в знак уважения к общественному мнению". Сокращенный титул королевы может стать официальным к коронации Карла III в 2023 году.