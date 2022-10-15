Коллекционер памятных вещей Муссолини избран председателем Сената Италии
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Игнацио Ла Русса, известный в Италии коллекционер памятных вещей Муссолини, был избран председателем Сената Италии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео выше он демонстрирует памятные вещи Бенито Муссолини и Национальной фашистской партии, которые бережно хранит у себя дома.