https://news.day.az/world/1503631.html Коллекционер памятных вещей Муссолини избран председателем Сената Италии - ВИДЕО
Коллекционер памятных вещей Муссолини избран председателем Сената Италии - ВИДЕО
Игнацио Ла Русса, известный в Италии коллекционер памятных вещей Муссолини, был избран председателем Сената Италии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео выше он демонстрирует памятные вещи Бенито Муссолини и Национальной фашистской партии, которые бережно хранит у себя дома.
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