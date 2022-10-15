Молодой медведь объявился на улицах столицы Камчатки

В Петропавловске-Камчатском ищут медведя, который забрел в центр города и "посетил" одну из АЗС, сообщили в региональном управлении МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, косолапого, которому на вид около 4-5 лет, видели на Батарейной, Кроноцкой и улице Академика Королева. Агрессии по отношению к людям он не проявлял, более того, прятался при появлении человека.

К поискам хищника, которого последний раз видели на старом кладбище в районе УМВД, привлекли охотников и полицейских.

Медведи регулярно заходят в населенные пункты на Камчатке, однако до центра краевой столицы они добираются нечасто.