ЕС предупредил Иран

Совет ЕС по иностранным делам обсудит 17 октября в Люксембурге ситуацию в Иране, сообщил высокопоставленный европейский чиновник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы потребовали от иранских властей прекратить насилие и произвольные аресты, а также заявили о необходимости обеспечить свободу интернета", - сказал он в пятницу журналистам в Брюсселе, знакомя их с повесткой заседания совета.

По его словам, государства-члены ЕС и Европейская внешнеполитическая служба работали над подготовкой санкций в ответ на эти нарушения принципов демократии и прав человека.

"Решение должно быть принято в понедельник министрами. Мы довели эту информацию до иранской стороны", - заявил чиновник.

Ему был задан вопрос, какое воздействие может оказать такая позиция ЕС на усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ответ чиновник отметил, что отношения Евросоюза с Ираном всегда имели несколько измерений, и каждое измерение оценивают в Брюсселе на основе действий Тегерана.

Что касается СВПД, Евросоюз, по его словам, стремится достигнуть соглашения, "хотя признает, что сейчас не лучший момент для диалога с Ираном". При этом дипломат напомнил про переговоры в Вене.

"СВПД касается ядерной программы. Можно сделать вместе с Ираном то, чего мы хотим. (...) И потом это соглашение станет лучшим способом разрешать и другие проблемы - права человека и не только это", - заявил он.

Волну протестов в Иране вызвала смерть 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов из-за "неправильного ношения" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась.

При этом в полиции заявляют, что она умерла от сердечного приступа, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отмечают, что не смогли получить разрешение увидеть ее тело.

Во время протестов погибли десятки протестующих, более тысячи задержаны полицией. В столкновениях погибли также и некоторые сотрудники сил безопасности.