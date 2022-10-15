В Краснодаре ребенок получил серьезные травмы, катаясь на карусели во дворе

В Краснодаре дети раскрутили сверстника на карусели, из-за чего он потерял сознание и сильно травмировался. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "ЖК Перспектива Краснодар".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, днем 14 октября 2022 года на детской площадке серьезно пострадал ребенок. Все происходящее записали камеры скрытого видеонаблюдения. На кадрах видно, что дети с помощью электросамоката раскрутили карусель, на которой находился мальчик.

Какое-то время школьник держался за столб, затем, вероятнее всего, он потерял сознание, из-за чего отпустил руки. Тогда мальчика отбросило к внешним перекладинам конструкции, часть из которых сломалась.

Ребенка госпитализировали. По словам жителей, дети уже травмировались на этой карусели.