Половина компаний Германии вынужденно ушли с тех или иных рынков

Половина предприятий в Германии в последнее время из-за последствий энергетического кризиса не смогли осуществить запланированные инвестиции, а 39% даже были вынуждены полностью уйти с тех или иных рынков. Об этом в субботу сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В исследовании приняли участие 760 руководителей крупных компаний, 100 из которых находятся в Германии. "В прошлом германские компании получали огромную выгоду от свободной международной торговли", - отметил партнер EY в регионе Западной Европы Константин Галл. По его словам, экономика ФРГ особенно сильно зависит от путей свободной торговли, международного регулирования и надежных цепочек поставок. "В настоящее время эта бизнес-модель Германии сталкивается с, вероятно, самой большой проблемой за все время существования Федеративной Республики, учитывая многочисленные кризисные ситуации", - подчеркнул он.

Однако не только энергетический кризис и инфляция сказываются на экономике Германии. Пандемия коронавируса также по-прежнему беспокоит предприятия. Так, 53% опрошенных предпринимателей считают самым большим риском новые сбои в работе глобальных розничных сетей и экономических процессах из-за пандемии, что на 9% больше чем в целом в мире. Во многом это связано с тем, что германские фирмы особенно активно работают в Китае, где правительство по-прежнему придерживается очень строгой стратегии по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем они опасаются растущей изоляции КНР.

В частности, 37% видят формирование экономических блоков и перебои торговли товарами одним из самых серьезных рисков для роста собственного бизнеса, при этом в целом по миру эта доля составляет 30%. Что касается последствий спецоперации РФ на Украине, то 23% полагают, что это является самой большой проблемой, в то время как в мире так считают 22%. Кроме того, 60% компаний в ФРГ отметили, что высокий уровень инфляции оказывает влияние на их деятельность. В то же время 83% руководителей предприятиий жалуются на то, что затраты на рабочую силу выросли более чем на 10%, во всем мире эта доля немного ниже и составляет 77%.

"В течение многих месяцев мы были свидетелями того, как трудности с поставками ставят целые отрасли в состояние постоянной чрезвычайной ситуации и приводят к значительному бремени расходов", - констатировал Галл. "Теперь к этому добавляются надвигающаяся рецессия и энергетический кризис в Европе, и это особенно сильно ударит по Германии, которая попала в зависимость от российского газа", - считает он. Если экономика ФРГ, по мнению эксперта, не найдет здесь никаких решений, "ей грозит нечто большее, чем потеря титула чемпиона мира по экспорту". "Речь идет о рабочих местах и не в последнюю очередь о процветании страны", - заключил Галл.