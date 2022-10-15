Германия наполнила хранилища газом до 95%

Германия смогла достигнуть отметки наполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 95%, опередив запланированный график на две недели. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Германские операторы заполнили свои газохранилища на 94,97%, вплотную приблизившись к цели в 95%, отметили в агентстве.

По их данным, сейчас ситуация с топливом в Германии достаточно напряженная, поэтому нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации. Однако в данный момент газоснабжение стабильное, а энергобезопасность страны обеспечена.