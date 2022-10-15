Путин выразил соболезнования Эрдогану

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте в провинции Бартын. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении Путина.