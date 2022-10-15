https://news.day.az/world/1503661.html Число жертв взрыва в шахте на севере Турции возросло до 40
Число жертв взрыва в шахте на севере Турции возросло до 40
По меньшей мере 40 человек стали жертвами взрыва в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы", - сообщил журналистам глава МВД республики.
Напомним, что взрыв на угольной шахте произошел вчера вечером.
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