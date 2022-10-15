Число жертв взрыва в шахте на севере Турции возросло до 40

По меньшей мере 40 человек стали жертвами взрыва в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы", - сообщил журналистам глава МВД республики.

Напомним, что взрыв на угольной шахте произошел вчера вечером.