В ООН допустили расширение зерновой сделки

Действие продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, может быть расширено, допустил ее координатор в ООН Амир Махмуд Абдулла. Его слова передает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Абдуллы, он оптимистично настроен в отношении продления сделки, которое состоится 19 ноября. Он также подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что договор могут не продлить.

"Все, что я слышал, говорит о том, что он будет не только продлен, но и потенциально расширен", - сказал он, добавив, что сохранение экспортного коридора входит в интересы всех сторон соглашения.