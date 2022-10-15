https://news.day.az/world/1503668.html В ООН допустили расширение зерновой сделки
В ООН допустили расширение зерновой сделки
Действие продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, может быть расширено, допустил ее координатор в ООН Амир Махмуд Абдулла. Его слова передает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Абдуллы, он оптимистично настроен в отношении продления сделки, которое состоится 19 ноября. Он также подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что договор могут не продлить.
"Все, что я слышал, говорит о том, что он будет не только продлен, но и потенциально расширен", - сказал он, добавив, что сохранение экспортного коридора входит в интересы всех сторон соглашения.
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