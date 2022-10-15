Председатель Бундестага призвал немцев не расстраиваться из-за холода и темноты

Германия Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призывает жителей не расстраиваться из-за холода и темноты:

"Не нужно воспринимать это трагично. Если вы наденете старый джемпер, и потом второй джемпер, то все будет в порядке. Электричество - это, конечно, очень важно, но иногда его может не быть. Поэтому у вас всегда должно быть дома несколько свечей, спички и фонарик, и, конечно, важно знать, где они находятся, если вдруг станет резко темно"

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.