Ученые устанавливают причину смерти 30 китов, найденных на побережье

Появились жуткие кадры из Аргентины. На популярном у туристов побережье найдены 30 мертвых китов. Мелкопитающие приплывают сюда ежегодно, чтобы завести потомство.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Ученые пока не назвали точной причины массовой гибели, однако, по одной из версий, животные могли отравиться вредоносными водорослями, поскольку в образцах планктона из этого района был обнаружен очень высокий уровень токсинов. Это явление уже окрестили "багровым приливом".

К сожалению, подобные случаи не редкость, один из самых масштабных выбросов животных произошел в 2015 году в Чили - тогда погибли 300 особей.