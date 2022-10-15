Турецкое государство окажет финансовую поддержку семьям погибших в Бартине

Турецкое государство окажет финансовую поддержку семьям погибших при взрыве на шахте в Бартине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами в Бартине заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что с этой целью будет выделено 1 млн. 150 тыс. турецких лир (105 тыс. манатов). Эрдоган заявил, что на заседании Кабинета министров будут обсуждаться последующие шаги по поддержке семей.

Глава государства добавил, что число погибших при взрыве на шахте достигло 41.