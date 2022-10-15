Медведев пристыдил Макрона за прислуживание армянской диаспоре

Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о деструктивной роли РФ на Кавказе сделано с расчетом на влиятельных представителей армянской диаспоры и продиктовано отвратительным колониальным прошлым самой Франции.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в субботу на своей странице во "ВКонтакте".

"Излюбленный метод европейской политики - валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно", - написал Медведев, напомнив, что французский лидер обвинил Россию в нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации на Кавказе и за его пределами.

"Заявление более чем некорректное. Хамское", - добавил Медведев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже назвал эти слова Макрона извращенными и неприемлемыми.

"Макрон, по сути, не обвинял Россию, а оправдывался сам. <...> Тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен", - считает Медведев.

По его словам, президент Франции "пытается выглядеть мудрым и благородным", но в этой связи надо вспомнить, как с конца 1960-х годов сама Франция вела себя в своих бывших колониях. "Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то "разделяй и властвуй" в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов", - заметил зампред Совбеза.