Два водителя открыли стрельбу друг по другу в США

В США два водителя начали стрелять друг в друга во время дорожного конфликта, но в итоге пострадали их дочери. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ABC Chicago.

35-летний Уильям Хейл из Джорджии и 43-летний Фрэнк Эллиссон из Флориды поссорились на дороге в районе Джексонвилля вечером 15 октября. Как потом установила полиция, оба "превышали скорость, вели машину хаотично и тормозили друг друга". В какой-то момент оба автомобилиста начали стрелять по машинам друг друга.

При этом были ранены дети оппонентов - 5-летняя дочь Хейла и 14-летняя дочь Эллиссона.

"Что может быть страшнее одного сумасшедшего водителя с ружьем, чем два сумасшедших водителяс ружьем? К счастью, при этом инциденте никто не погиб, но все могло легко обернуться таким образом, потому что два человека вели себя глупо", - прокомментировал шериф округа Нассо Билл Липер.