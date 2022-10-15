https://news.day.az/world/1503743.html Чавушоглу и Кулеба обсудили ситуацию в Украине
Чавушоглу и Кулеба обсудили ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в субботу телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, главы дипломатий обсудили развитие событий на полях российско-украинской войны.
Кулеба выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии на угольной шахте в турецкой провинции Бартын.
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