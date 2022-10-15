Мир находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет

Мир сейчас находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет. Как передает Day.Az, об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

"Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле", - написал он.

По словам бизнесмена, каждый год существует шанс, отличный от нуля, что оружие будет запущено. "Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет", - добавил он.