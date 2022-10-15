Судья потерял сознание во время матча в Беларуси

Арбитр потерял сознание во время матча между БАТЭ и брестским "Динамо" на чемпионате Беларуси по футболу. Инцидент попал на видео, которое появилось в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Главный судья матча Дмитрий Доля на 12-й минуте встречи неожиданно упал на газон без сознания. К арбитру подбежали футболисты.

Судью унесли со стадиона на носилках и увезли на машине скорой помощи в больницу. Информации о его состоянии пока нет.