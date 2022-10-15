Канцлер Германии призвал к расширению ЕС

Европейский союз (ЕС) следует расширить, призвал в субботу канцлер Германии Олаф Шольц на собрании европейских социал-демократов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет еще сильнее влиять на мир", - заявил он.

Политик назвал себя приверженцем расширения объединения. По его мнению, продвижение Евросоюза на Восток является выигрышным для стран-участниц.