https://news.day.az/world/1503749.html Тысячи пенсионеров вышли на улицы Мадрида - ВИДЕО
Тысячи пенсионеров вышли на улицы Мадрида - ВИДЕО
Тысячи испанских пенсионеров, недовольных снижением уровня жизни, вышли на улицы Мадрида.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Люди, приехавшие из разных частей страны, требуют от властей перерасчёта пенсий, достойной заработной платы и сокращения гендерного неравенства при выплатах.
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