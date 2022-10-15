Тысячи пенсионеров вышли на улицы Мадрида
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Тысячи испанских пенсионеров, недовольных снижением уровня жизни, вышли на улицы Мадрида.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Люди, приехавшие из разных частей страны, требуют от властей перерасчёта пенсий, достойной заработной платы и сокращения гендерного неравенства при выплатах.