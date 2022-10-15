https://news.day.az/world/1503751.html В Тегеране в тюрьме произошел бунт - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
В Тегеране в тюрьме произошел бунт - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
В тюрьме Эвин в столице Ирана - Тегеране в субботу произошел бунт.
Как передает Day.Az, Государственное информационное агентство Ирана (ИРНА) сообщило со ссылкой на источник в службе безопасности, что заключенными был подожжен склад с одеждой.
Было отмечено, что в настоящее время обстановка на территории пенитенциарного учреждения спокойная. Продолжаются меры по тушению
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23:16
В тюрьме Эвин в столице Ирана - Тегеране произошел бунт.
Как передает в субботу Day.Az, с территории, где находится тюрьма, доносятся звуки тревоги и выстрелы.
Официальной информации об инциденте пока не поступало.
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