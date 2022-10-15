https://news.day.az/world/1503753.html Сильный пожар в жилом здании в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в жилом здании в Стамбуле - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар начался в многоэтажном жилом здании в районе Кадыкёй турецкого города Стамбул, передает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, на место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад
О других подробностях не сообщается.
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