Сильный пожар в жилом здании в Стамбуле
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Сильный пожар начался в многоэтажном жилом здании в районе Кадыкёй турецкого города Стамбул, передает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад

О других подробностях не сообщается.