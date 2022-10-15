https://news.day.az/world/1503755.html Теракт в Белгородской области РФ - погибли 11 человек
Теракт в Белгородской области РФ - погибли 11 человек
Террористический акт совершен на полигоне в Белгородской области России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны России, в результате террористического акта 11 человек погибли, 15 получили ранения.
В Минобороны России отметили, что террористический акт был совершен двумя гражданами одной из стран СНГ.
Сообщается, что инцидент произошел во время тренировки с добровольцами.
Нападавшие открыли огонь по личному составу подразделения.
Террористы были уничтожены ответным огнем.
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