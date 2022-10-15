Теракт в Белгородской области РФ

Террористический акт совершен на полигоне в Белгородской области России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны России, в результате террористического акта 11 человек погибли, 15 получили ранения.

В Минобороны России отметили, что террористический акт был совершен двумя гражданами одной из стран СНГ.

Сообщается, что инцидент произошел во время тренировки с добровольцами.

Нападавшие открыли огонь по личному составу подразделения.

Террористы были уничтожены ответным огнем.