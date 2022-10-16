Суд оштрафовал Apple почти на $20 млн за продажу iPhone без зарядки - ВИДЕО
Бразильский суд доказал, что скупой платит дважды, наложил на компанию Apple гигантский штраф.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, причина, на первый взгляд, несущественная, но оставляет неприятный осадок у тысяч покупателей iPhone по всему миру - это отсутствие в коробках зарядного устройства.
Компания перестала класть зарядку в коробки с устройствами два года назад. Это объясняли заботой об экологии, но по факту инициатива лишь обернулась дополнительными тратами для покупателей и дополнительным заработком для Apple.
Суд постановил, что в Бразилии теперь каждый новый аппарат должен быть с адаптером и шнуром подзарядки. А также обязал обеспечить ими всех бразильцев, купивших айфон после 2020 года.
Кроме того суд постановил взыскать с Apple почти 20 миллионов долларов. В Купертино уже собрались подавать апелляцию.
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