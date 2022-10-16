Папа Римский высказался за реформы международных организаций

Франциск заявил о необходимости "переосмыслить институты таким образом, чтобы они отвечали новой существующей реальности"

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Папа Римский Франциск считает необходимыми реформы международных организаций, в частности ООН. Об этом он написал в своей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее", фрагменты которой в воскресенье опубликовала газета La Stampa. Книга выйдет 18 октября.

"Когда мы говорим о мире и безопасности на глобальном уровне, первой организацией, о которой мы думаем, является Организация Объединенных Наций и, в частности, ее Совет Безопасности", - пишет понтифик. По его мнению, украинский кризис "еще раз продемонстрировал, насколько необходимо для нынешней многосторонней структуры найти более гибкие и эффективные способы разрешения конфликтов".

"ООН была создана на основе Устава, который был призван придать форму отказу от ужасов, пережитых человечеством в двух войнах XX века. <...> Cегодняшний мир уже не тот, необходимо переосмыслить эти институты таким образом, чтобы они отвечали новой существующей реальности. <...> Насколько необходимы эти реформы, стало более чем очевидно после пандемии, когда действующая многосторонняя система показала все свои ограничения. Перед нами открывается уникальная возможность подумать и провести органичные реформы, направленные на то, чтобы международные организации вернули себе свое важнейшее призвание - служить человеческой семье, заботиться об общем доме, защищать жизнь каждого человека и мир", - считает Франциск.