Уволен технический руководитель шахты, на которой произошел взрыв в Турции

После трагедии на шахте в районе Бартин в Турции официальные учреждения начали расследование инцидента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, по итогам расследования технический директор шахты был уволен.

Установлено, что большая часть горняков погибла на глубине 320 метров.

После обеспечения необходимой безопасности спасатели спустились на глубину 350 метров, где произошел взрыв, и вывезли останки горняков.

Отметим, что в результате взрыва погиб 41 человек.