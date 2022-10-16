В Германии прошли акции солидарности с политзаключенными в Иране

Демонстрации солидарности с политическими заключенными в Иране прошли в субботу вечером в Берлине и ряде других городов Германии после пожара, возникшего на территории тюрьмы Эвин в Тегеране. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, в Берлине перед министерством иностранных дел и посольством Ирана собралась группа людей для проведения акции. Точное количество участников полиция не назвала. Протесты были мирными и тихими.

Во Франкфурте-на-Майне и Гамбурге также поздно вечером в субботу несколько человек собрались перед генеральным консульством Ирана. В Гамбурге демонстрация продолжалась до раннего утра. Участники, как отметили правоохранители, были возбуждены, но оставались мирными. Они призвали к солидарности с политическими заключенными в Иране.

Ранее агентство IRNA сообщило о том, что не менее восьми человек пострадали вследствие пожара, возникшего на территории тюрьмы Эвин в столице Ирана. Агентство со ссылкой на представителя иранских властей информировало, что огонь вспыхнул в швейном цехе после конфликта между несколькими осужденными, которые отбывают наказание за денежные махинации и воровство, после чего возникли беспорядки. Чиновник уточнил, что речи о бунте заключенных не идет, ситуация взята под контроль. Он также заявил, что этот инцидент не связан с недавними беспорядками в стране.