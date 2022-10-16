Конфликт в тюрьме в Тегеране не имеет ничего общего с недавними беспорядками

Пожар, вспыхнувший в результате драки между заключенными в субботу вечером в тюрьме Эвин на севере Тегерана, был потушен, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Конфликты между заключенными вчера ночью привели к поджогу склада тюремной одежды в крыле, где содержат бандитов. Силы правопорядка сразу обеспечили контроль в тюрьме, и пожарные потушили пожар.

Прокурор Тегерана Али Салехи сообщил о спокойной обстановке в тюрьме. "Конфликт в тюрьме Эвин не имеет ничего общего с недавними беспорядками", отметил он.

По его словам, камера с задержанными в связи с недавними беспорядками отделена и находится далеко от камеры бандитов, где произошел пожар.