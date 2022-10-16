https://news.day.az/world/1503790.html На Курилах проснулся вулкан
На Курилах проснулся вулкан
Специалисты зарегистрировали парогазовый выброс на высоту 8 км на вулкане Алаид на Курильских островах. Как передает Day.Az, jб этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"Поступила информация, что на вулкане Алаид произошел парогазовый выброс на высоту 8 км над уровнем моря, шлейф распространился на 145 км в восточном направлении. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - сообщили в ведомстве.
Вулкан Алаид расположен на острове Атласово, в 45 км от Северо-Курильска. Высота вулкана - 2 339 м.
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