На Курилах проснулся вулкан

Специалисты зарегистрировали парогазовый выброс на высоту 8 км на вулкане Алаид на Курильских островах. Как передает Day.Az, jб этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Поступила информация, что на вулкане Алаид произошел парогазовый выброс на высоту 8 км над уровнем моря, шлейф распространился на 145 км в восточном направлении. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - сообщили в ведомстве.

Вулкан Алаид расположен на острове Атласово, в 45 км от Северо-Курильска. Высота вулкана - 2 339 м.