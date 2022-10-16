Кадры охваченного огнём автомобиля на МКАД

"Утром МКАДе в районе Бирюлево загорелась машина. Есть ли пострадавшие - неизвестно", - подписали авторы канала.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, авто загорелось на внутренней стороне автодороги между Каширским шоссе и Липецкой улицей.

Ранее возгорание бензовоза и автосервиса произошло на территории Новой Москвы. Сообщалось о двух пострадавших в результате пожара. ЧП попало на видео.