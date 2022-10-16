https://news.day.az/world/1503800.html Кадры охваченного огнём автомобиля на МКАД - ВИДЕО
Кадры охваченного огнём автомобиля на МКАД - ВИДЕО
"Утром МКАДе в районе Бирюлево загорелась машина. Есть ли пострадавшие - неизвестно", - подписали авторы канала.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, авто загорелось на внутренней стороне автодороги между Каширским шоссе и Липецкой улицей.
Ранее возгорание бензовоза и автосервиса произошло на территории Новой Москвы. Сообщалось о двух пострадавших в результате пожара. ЧП попало на видео.
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