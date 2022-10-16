На греческом острове Крит число жертв непогоды увеличилось до двух

Число жертв увеличилось до двух из-за сильного ливня, который обрушился в субботу на греческий остров Крит. Как передает Day.Az, об этом сообщила в воскресенье газета Πρώτο Θέμα.

Мощные потоки воды, пронесшиеся через прибрежную деревню Агия Пелагия на Крите после сильного ливня, смыли в море с набережной десятки автомобилей. В воскресенье утром спасатели обнаружили тело 49-летней женщины, которая была унесена в субботу в море мощными потоками воды. Она находилась в автомобиле с 50-летним мужчиной, тело которого было поднято водолазами из затонувшей машины в субботу. Женщина смогла тогда самостоятельно выбраться из нее, но течением ее утянуло в море.

Женщину много часов искали спасатели в море на катерах и с помощью дронов. В результате дрон пожарных обнаружил ее тело среди скопившихся обломков у одной из скал.

В субботу пожарные спасли также женщину из автомобиля, который оказался в море в районе Лигария близ Ираклиона. У пострадавшей были небольшие травмы. Пожарные занимались в субботу обследованием еще девяти залитых водой машин.

Из-за непогоды власти призывали местных жителей ограничить передвижения по дорогам и выезжать только тогда, когда это абсолютно необходимо. В ряде приморских деревень водой были залиты дороги, строениям нанесен материальный ущерб.

Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты призвало население быть бдительными в течение дня в воскресенье из-за дождей на Крите и на близлежащих островах - Родосе, Карпатосе, Кастелоризо и Касосе. В район бедствия направилась правительственная комиссия, чтобы установить размер нанесенного ущерба. По предварительным данным греческого телеканала ЭРТ, ущерб на севере Крита нанесен 15 объектам, в основном прибрежным тавернам и ресторанам.