https://news.day.az/world/1503811.html Во Франции хотят закрыть один из крупнейших лагерей для мигрантов - ВИДЕО
Во Франции хотят закрыть один из крупнейших лагерей для мигрантов - ВИДЕО
Год назад во Франции уже предпринималась попытка силового устранения лагеря, но тогда около тысячи мигрантов отказались покидать лагерь и отстояли его. Как минимум на год.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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