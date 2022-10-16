https://news.day.az/world/1503812.html Истребители США патрулируют над крупнейшей электростанцией в Польше - ФОТО
Истребители США патрулируют над крупнейшей электростанцией в Польше - ФОТО
Истребители F-16 ВВС Польши и истребители F-22 Raptor ВВС США патрулируют небо над Белчатувской электростанцией, крупнейшей в Европе угольной электростанцией, производящей около 20% электроэнергии в Польше.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре