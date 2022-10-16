Истребители США патрулируют над крупнейшей электростанцией в Польше
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Истребители F-16 ВВС Польши и истребители F-22 Raptor ВВС США патрулируют небо над Белчатувской электростанцией, крупнейшей в Европе угольной электростанцией, производящей около 20% электроэнергии в Польше.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.