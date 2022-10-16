Власти Турции приостановили работу на шахте, где произошел взрыв метана

Власти Турции приняли в воскресенье решение временно приостановить работы на угольной шахте в провинции Бартын, где ранее произошел взрыв метана.

"Мы временно приостанавливаем работы на шахте, так как на некоторых участках все еще ведется борьба с пожаром. Мы приостанавливаем производство угля на шахте в Амасре до окончания этих работ. Прокуратура также начала расследование по этому делу", - как передает Day.Az, сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Взрыв на шахте прогремел вечером в пятницу в районе Амасра провинции Бартын на севере Турции. Взрыв метана произошел на глубине 300-350 м, в момент детонации в ней находились более 90 шахтеров. В результате взрыва 41 человек погиб, 58 были спасены.

В субботу в связи с трагедией на шахте соболезнования выразил президент России Владимир Путин, направив телеграмму турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, который посетил место ЧП и встретился с семьями погибших.