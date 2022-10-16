Талибы предотвратили контрабандный вывоз $250 тыс. в Иран

В ходе проведения операции было установлено, что денежные средства злоумышленник спрятал в автомобильное кресло

Талибы предотвратили попытку контрабандного вывоза денежных средств в Иран с территории афганской провинции Герат, расположенной на западе страны. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило министерство обороны в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Задержанный попытался переправить в Иран $250 тыс. с территории провинции Герат, - цитирует заявление оборонного ведомства афганское агентство Khaama Press. - В ходе проведения операции было установлено, что денежные средства злоумышленник спрятал в автомобильное кресло". Подробностей о личности подозреваемого, а также о том, как в его распоряжении появилась данная сумма, талибы не приводят.

Ранее представители правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан", подчеркивали, что "те, кто занимается контрабандой долларов и вывозит их из страны, являются национальными предателями и в случае их ареста с ними будут поступать соответствующим образом".