Си Цзиньпин обратился к миру

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), обратился с призывом ко всем странам о содействии миру, развитию и справедливости.

"Мы искренне призываем все государства мира продвигать общие для всего человечества ценности мира, развития, справедливости, правильности, демократии и свободы, способствовать взаимопониманию между народами всех стран, совместно решать различные глобальные вызовы", - как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина.

Председатель КНР также подчеркнул, что китайцы готовы "сплотиться с народами всего мира, чтобы создать светлое будущее для человечества".

XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине 16 октября. На нем будет обновлен состав Центрального комитета (ЦК) КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, а также будут внесены поправки в партийный устав. Он завершится 22 октября, после чего пройдет первый пленум нового состава ЦК, в ходе которого состоятся выборы генерального секретаря, будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.